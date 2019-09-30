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30 сентября 2019, понедельник, 10:21 508
Кабмин 2019-09-30T10:29:22+03:00
Українські Новини
Ставчук назначена замминистра энергетики

Ставчук назначена замминистра энергетики

Кабмин. Фото: finance.bigmir.net
Кабмин. Фото: finance.bigmir.net

Кабинет Министров назначил Ирину Ставчук на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

Согласно данным декларации за 2018 год, поданной Ставчук в качестве кандидата на данную должность, она задекларировала 400 тыс. гривен дохода от основного вида деятельности. Также Ставчук задекларировала 90 тыс. гривен и 9 тыс. долларов, размещенных на банковских счетах.

Кроме того, она задекларировала автомобиль Kia Soul (2011 года выпуска) стоимостью 160 тыс. гривен, владельцем которого является ее муж. Также в декларацию были внесены 3 квартиры, при этом стоимость недвижимости не указана.

Ранее Кабинет Министров уволил первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяну Максимец, заместителей министра Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморную и Анатолия Корзуна.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье вечером неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020. Тем временем Гончарук назвал главный приоритет правительства.

Больше новостей о: Кабмин Назначение на должность Министр энергетики Ирина Ставчук

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