Ставчук назначена замминистра энергетики

Кабинет Министров назначил Ирину Ставчук на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.\r\nСогласно данным декларации за 2018 год, поданной Ставчук в качестве кандидата на данную должность, она задекларировала 400 тыс. гривен дохода от основного вида деятельности. Также Ставчук задекларировала 90 тыс. гривен и 9 тыс. долларов, размещенных на банковских счетах.\r\nКроме того, она задекларировала автомобиль Kia Soul (2011 года выпуска) стоимостью 160 тыс. гривен, владельцем которого является ее муж. Также в декларацию были внесены 3 квартиры, при этом стоимость недвижимости не указана.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее Кабинет Министров уволил первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяну Максимец, заместителей министра Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморную и Анатолия Корзуна.\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье вечером неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020. Тем временем Гончарук назвал главный приоритет правительства.