Украина будет договариваться с Европой о масштабном транзите газа на 10 лет

Украина на трехсторонних переговорах намерена договариваться с Европой и Россией на 10-летний контракт на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год в то время, как "Нефтегаз" прогнозирует увеличение транзита газа в 2019

Об этом в ходе брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"У нас есть позиция, озвученная вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошом Шефчовичем. Там были названы определенные объемы и сроки. Мы полностью поддерживаем позицию, вы, наверное, слышали 60 + 10 и 60 +30 на 10 лет. Поэтому мы будем поддерживать в переговорах эту позицию", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Шефрович заявил, что переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Тем временем Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" планирует увеличить импорт природного газа на 18,1%, или на 1,266 млрд куб. м до 8,266 млрд. куб. м в 2019 году по сравнению с 2018 годом.