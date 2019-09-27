Гончарук назвал главный приоритет правительства

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства в то время, как работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", - написал он.\r\nПремьер отметил, что переговоры с МВФ в активной фазе и за время пребывания миссии в Украине начато обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП, восстановление объемов международных резервов (сейчас составляют более $20 млрд США).\r\nКроме этого, Роден также назвал достижением устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.\r\nКак сообщали Українські Новини, МВФ подчеркивает важность независимости Национального банка и защиты финансовой стабильности.\r\nМиссия МВФ считает недостаточным рост экономики Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, миссия МВФ начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной.\r\nТем временем, по информации Bloomberg, Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.