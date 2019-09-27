Гончарук назвал главный приоритет правительства

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства в то время, как р абота с МФВ по новой программе может начаться до 2020.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", - написал он.

Премьер отметил, что переговоры с МВФ в активной фазе и за время пребывания миссии в Украине начато обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП, восстановление объемов международных резервов (сейчас составляют более $20 млрд США).

Кроме этого, Роден также назвал достижением устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.

Как сообщали Українські Новини, МВФ подчеркивает важность независимости Национального банка и защиты финансовой стабильности.

Миссия МВФ считает недостаточным рост экономики Украины.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной.

Тем временем, по информации Bloomberg, Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.