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27 сентября 2019, пятница, 10:25 591
Кабмин 2019-09-27T11:30:03+03:00
Українські Новини
Гончарук назвал главный приоритет правительства

Гончарук назвал главный приоритет правительства

Алексей Гончарук. Фото: kmu
Алексей Гончарук. Фото: kmu

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства в то время, как работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", - написал он.

Премьер отметил, что переговоры с МВФ в активной фазе и за время пребывания миссии в Украине начато обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП, восстановление объемов международных резервов (сейчас составляют более $20 млрд США).

Кроме этого, Роден также назвал достижением устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.

Как сообщали Українські Новини, МВФ подчеркивает важность независимости Национального банка и защиты финансовой стабильности.

Миссия МВФ считает недостаточным рост экономики Украины.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной.

Тем временем, по информации Bloomberg, Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.

Больше новостей о: Кабмин МВФ Международный валютный фонд Алексей Гончарук Макрофинансовая стабильность

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