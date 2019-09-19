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19 сентября 2019, четверг, 19:31 150
Внешняя политика 2019-09-19T19:32:24+03:00
Українські Новини
Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе переговоров по транзиту газа

Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе переговоров по транзиту газа

Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: @EUinRussia
Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: @EUinRussia

Россия поднимала вопрос по делу о решении Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в ходе трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

Об этом после проведения трехсторонних переговоров журналистам сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"Арбитраж не является предметом текущих переговоров, при этом российская сторона поднимала этот вопрос и это является их позицией", - сказал он.

Также Оржель добавил, что Украина приехала на трехсторонние переговоры с готовым решением по анбандлингу.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ожидает взыскания с "Газпрома" 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже к концу 2020 года.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.

Больше новостей о: Россия Транзит газа анбандлинг Алексей Оржель Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма

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