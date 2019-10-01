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01 жовтня 2019, вівторок, 17:04 6
Фінанси 2019-10-01T17:19:57+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку різко обвалилася після падіння офіційного курсу

Гривня на міжбанку різко обвалилася після падіння офіційного курсу

Гривні. Фото: prozoro.info
Гривні. Фото: prozoro.info

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 24 коп. у вівторок знизився на 29 коп. до 24,64 UAH/USD у той час, як Президент Володимир Зеленський відвідав НБУ і офіційний курс гривні обвалився більш ніж на 35 копійок.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,55-24,591 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,50-24,53 UAH/USD, після чого почали рости і встановилися на рівні 24,62-24,66 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,11% з 27,72 UAH/USD до 24,64 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ рекордно опустив офіційний курс гривні. Також агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року.

У вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів. Також гривня різко обвалилася на міжбанку в останній день вересня. Раніше доллар впав до рівня 2015 року.

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