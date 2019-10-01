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01 октября 2019, вторник, 09:29 317
Финансы 2019-10-01T09:32:21+03:00
Українські Новини
В сентябре НБУ купил на межбанке $0,9 млрд

В сентябре НБУ купил на межбанке $0,9 млрд

В сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что на валютном рынке в сентябре сохранялся ревальвационный тренд, обусловленный благоприятными условиями торговли (прежде всего из-за существенного снижения стоимости энергоносителей), высоким урожаем зерновых и притоком портфельных инвестиций.

Это позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса.

Положительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке составило 0,9 млрд долларов (3,9 млрд долларов с начала года).

Официальный обменный курс гривны к доллару и евро за сентябрь укрепился на 4.6% м/м и 5.7% м/м соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Гривна внезапно обвалилась: курс валют в первый день октября.

Если украинцы вложат в гособлигации десятую часть имеющихся у них наличных денег, они вдвое превзойдут иностранцев по объемам инвестиций. Об этом рассказала Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU, на Украинском финансовом форуме 27 сентября в Киеве.

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