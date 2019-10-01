В сентябре НБУ купил на межбанке $0,9 млрд

В сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.\r\nОб этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что на валютном рынке в сентябре сохранялся ревальвационный тренд, обусловленный благоприятными условиями торговли (прежде всего из-за существенного снижения стоимости энергоносителей), высоким урожаем зерновых и притоком портфельных инвестиций.\r\nЭто позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПоложительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке составило 0,9 млрд долларов (3,9 млрд долларов с начала года).\r\nОфициальный обменный курс гривны к доллару и евро за сентябрь укрепился на 4.6% м\/м и 5.7% м\/м соответственно.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.\r\nГривна внезапно обвалилась: курс валют в первый день октября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЕсли украинцы вложат в гособлигации десятую часть имеющихся у них наличных денег, они вдвое превзойдут иностранцев по объемам инвестиций. Об этом рассказала Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU, на Украинском финансовом форуме 27 сентября в Киеве.