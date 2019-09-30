Гривня різко обвалилася на міжбанку в останній день вересня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 1 коп. в понеділок знизився на 24 коп. до 24,35 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,17-24,21 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,26-24,30 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,33-24,37 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,16% з 27,72 UAH\/USD до 24,35 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, доллар впав до рівня 2015 року Национальный банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 вересня, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH\/USD.\r\nРаніше аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени. Також долар в обмінниках Києва продовжує дешевшати.\r\nНагадаємо, експерти пояснили чому відбувається падіння долара, однією з причин якої назвали приплив валюти нерезидентів для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).