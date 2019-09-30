Гривня різко обвалилася на міжбанку в останній день вересня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 1 коп. в понеділок знизився на 24 коп. до 24,35 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,17-24,21 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,26-24,30 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,33-24,37 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,16% з 27,72 UAH/USD до 24,35 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, доллар впав до рівня 2015 року Национальный банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 вересня, на 10,42 коп. до 24,0828 UAH/USD.

Раніше аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени. Також долар в обмінниках Києва продовжує дешевшати.

Нагадаємо, експерти пояснили чому відбувається падіння долара, однією з причин якої назвали приплив валюти нерезидентів для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).