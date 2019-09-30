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30 вересня 2019, понеділок, 10:34 17
Фінанси 2019-09-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння

Курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 вересня на 3,17 коп. до 24,3050 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,59 коп. до 23,9879 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,95 коп. до 26,1297 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,92 коп. до 26,6238 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,9879 24,3050 26,1297 26,6238 3,40 3,87
Максимальний 24,1000 24,7000 26,3000 27,1000 3,70 5,00
Мінімальний 23,7000 24,1700 25,7500 26,4000 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Також експерт заявив, що "зелений" проб'є психологічну позначку і дав прогноз курсу долара. Крім того, з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Тим часом, міжнародне кредитне агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на найближче 4 роки.

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці для продолженя програми співпраці з Україною.

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