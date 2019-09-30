Курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 вересня на 3,17 коп. до 24,3050 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,59 коп. до 23,9879 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 3,95 коп. до 26,1297 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 3,92 коп. до 26,6238 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n23,9879\r\n24,3050\r\n26,1297\r\n26,6238\r\n3,40\r\n3,87\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,1000\r\n24,7000\r\n26,3000\r\n27,1000\r\n3,70\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n23,7000\r\n24,1700\r\n25,7500\r\n26,4000\r\n2,50\r\n3,69\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Також експерт заявив, що "зелений" проб'є психологічну позначку і дав прогноз курсу долара. Крім того, з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом, міжнародне кредитне агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на найближче 4 роки. \r\nМісія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці для продолженя програми співпраці з Україною.