Світоліна вдало стартувала на China Open, обігравши латвійку Севастову

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна вдало стартувала на China Open в Пекіні, обігравши латвійку Анастасію Севастову у стартовому матчі турніру. Про це повідомляє "Sportarena".

Світоліна поступилася суперниці в першому сеті на тайбрейку, проте потім переконливо виграла другий сет з рахунком 6:1.

У вирішальному відрізку гри перша ракетка України діяла впевненіше і довела справу до перемоги — 6:2.

У другому раунді 3-й ракетці світу Світоліній буде протистояти Ван Яфань з Китаю, яка обіграла напередодні співвітчизницю Синь Ю Ванг.



Як повідомляли Українські Новини, Світоліна розгромно програла в 1/4 турніру WTA в Ухані.



Крім того, Еліна Світоліна не пройшла чвертьфінальний раунд на турнірі WTA у китайському Чженчжоу, а також програла американці в півфіналі US Open.



Але тим не менш Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open. А також Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс і обіграла росіянку Світлану Кузнєцову, у зв'язку з чим Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier 5 в Ухані, Китай.