Свитолина проиграла американке в полуфинале US Open

Украинская теннисистка и 5-я ракетка мира Элина Свитолина, которая впервые вышла в полуфинал турнира US Open, в двух сетах проиграла 8-й ракетке мира из США Серене Уильямс в 1/2 финала US Open. Об этом сообщает Tribuna.

Матч длился 70 минут и закончился со счетом – 3:6, 1:6.

На счету у 24-летней Свитолиной 5 эйсов при 4 двойных ошибках (6/1 у Серены).

Отмечается, что Элина не реализовала ни одного из 6 брейкпоинтов, американка осуществила четыре брейка.

Cерена Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску в финале US Open.

Андрееску в полуфинале обыграла Белинду Бенчич.



Лучшие моменты матча:





Как сообщали Українські Новини, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.

Ранее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.

Также Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.



Тем временем Свитолина показала фото поцелуя на корте с французским теннисистом. У пары даже есть совместный аккаунт в Instagram g.e.m.s.life. Избранник Элины 33-летний Гаэль Монфис.