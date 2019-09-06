Свитолина проиграла американке в полуфинале US Open

Украинская теннисистка и 5-я ракетка мира Элина Свитолина, которая впервые вышла в полуфинал турнира US Open, в двух сетах проиграла 8-й ракетке мира из США Серене Уильямс в 1\/2 финала US Open. Об этом сообщает Tribuna.\r\nМатч длился 70 минут и закончился со счетом – 3:6, 1:6.\r\nНа счету у 24-летней Свитолиной 5 эйсов при 4 двойных ошибках (6\/1 у Серены).\r\nОтмечается, что Элина не реализовала ни одного из 6 брейкпоинтов, американка осуществила четыре брейка.\r\nCерена Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску в финале US Open.\r\nАндрееску в полуфинале обыграла Белинду Бенчич. Лучшие моменты матча:\r\nКак сообщали Українські Новини, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.\r\nРанее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.\r\nТакже Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.Тем временем Свитолина показала фото поцелуя на корте с французским теннисистом. У пары даже есть совместный аккаунт в Instagram g.e.m.s.life. Избранник Элины 33-летний Гаэль Монфис. \r\n