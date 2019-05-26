Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина победила девятикратную триумфаторку турниров Grand Slam Винус Уильямс в первом круге Roland Garros - 6: 3, 6: 3.

Об этом сообщил sport.ua.

Это уже третья встреча соперниц. До этого они обменялись победами, поэтому пока украинка вышла вперед в личных поединках.

Для Свитолиной это первая победа сезона на грунте.

В следующем круге Свитолина встретится с другой украинкой, Екатериной Козловой, которая в первом круге одолела Бернарду Перу из США - 6: 2, 7: 6.

https://www.youtube.com/watch?v=FX4HDf9LrXE" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open, уступив место представительнице Японии Наоми Осаки в одной четвертой.

Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире сильнейших.