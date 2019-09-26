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26 сентября 2019, четверг, 17:51 34
Спорт 2019-09-26T17:51:21+03:00
Українські Новини
Свитолина разгромно проиграла в 1/4 турнира WTA в Ухане

Свитолина разгромно проиграла в 1/4 турнира WTA в Ухане

Свитолина Элина. Фото: WTA
Свитолина Элина. Фото: WTA

Сегодня, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Китае американке Элисон Риск и выбыла из борьбы за главный трофей. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Украинка вышла в 1/4 финала турнира серии WTA Premier 5 в Ухане после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой (2:0), которую она оформила вчера. Представительница США попала в эту стадию после победы над китаянкой Ван Цян.

Это уже четвертая встреча Свитолиной с Риск, и если в предыдущих трех побеждала Элина, то сегодня удача была на стороне соперницы, которая по итогам двух сетов разгромила украинку со счетом 6:1, 6:3. После провального первого сета, в котором Свитолина проиграла 4 гейма подряд, второй она начала лучше. Однако американка, которая занимает 35-ю строчку в рейтинге WTA (Свитолина - на 3 позиции), сумела оформить два брейка и победить. В борьбе за выход в финал турнира с призовыми $2,828,000 ей будет противостоять обидчица еще одной украинской теннисистки, Даяны Ястремской - Петра Квитова. Примечательно, что это уже третья победа Риск над соперницами из топ-10 WTA в текущем сезоне.

Как сообщали Українські новини, Элина Свитолина не прошла четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу, а также проиграла американке в полуфинале US Open.

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