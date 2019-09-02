Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира US Open. Об этом сообщает BBC Украина.

24-летняя украинка, которая сейчас является пятой ракеткой мира, переиграла Мэдисон Киз в двух сетах со счетом 7: 5, 6: 4. Коз сейчас занимает 9 место в рейтинге WTA.



В четвертьфинале соревнований Свитолина сыграет против британки Йоханны Конте (16 ступень в рейтинге).

Ранее они встречались уже четыре раза, и каждый раз победу одерживала украинская теннисистка.



В предыдущем раунде US Open Свитолина сошлась с другой украинской теннисисткой - Даяной Ястремскому. Матч завершился со счетом 6: 2 и 6: 0 в пользу Свитолиной.

Последний сезон - один из самых удачных в карьере Элины Свитолиной. В этом году она впервые вышла в полуфинал Уимблдона.

Она также стала первой украинкой, которой удалось сделать это в одиночном разряде.

В январе Свитолина также пробилась в четвертьфинал Australian Open, а в декабре выиграла итоговый турнир WTA, переиграв в финале американку Слоан Стивенс.



Как сообщали Українські Новини, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.

Ранее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.

Тем временем Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.