Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал Уханя

В первом сете теннисистки брали свои подачи, но после 2:2 Свитолина оформила два кряду брейка и повела 5:2. Россиянке удалось забрать один гейм на приеме, но затем украинка уверено подала на сет. Во второй партии Свитолина практически без сопротивления сделала три брейка и закрыла встречу с первого матч-бола.

Матч длился 1 час и 18 минут. За это время украинка 2 раза подала навылет и допустила 3 двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила 5 "двойных" и сделала 2 брейка.

Таким образом, Свитолина во второй раз в карьере выходит в четвертьфинал Уханя. Лучшее достижение украинки – полуфинал в 2014 году. Отмечается, что в прошлом сезоне Свитолина остановилась во втором круге турнира.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победительница пары Ван Цян – Элисон Риск.

