Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал Уханя

Известная украинская теннисистка и третья ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Ухане, Китай. Соперницей Свитолиной стала россиянка Светлана Кузнецова. Матч закончился со счетом – 6:4, 6:2. Об этом сообщает "XSport".\r\nВ первом сете теннисистки брали свои подачи, но после 2:2 Свитолина оформила два кряду брейка и повела 5:2. Россиянке удалось забрать один гейм на приеме, но затем украинка уверено подала на сет. Во второй партии Свитолина практически без сопротивления сделала три брейка и закрыла встречу с первого матч-бола.\r\nМатч длился 1 час и 18 минут. За это время украинка 2 раза подала навылет и допустила 3 двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила 5 "двойных" и сделала 2 брейка.\r\nТаким образом, Свитолина во второй раз в карьере выходит в четвертьфинал Уханя. Лучшее достижение украинки – полуфинал в 2014 году. Отмечается, что в прошлом сезоне Свитолина остановилась во втором круге турнира.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСледующей соперницей украинской теннисистки станет победительница пары Ван Цян – Элисон Риск.\r\n\r\nShe gets it! ✅@ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6-4, 6-2.@wuhanopentennis pic.twitter.com\/nZkekTbRg7\r\n— WTA (@WTA) September 25, 2019\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале сентября Свитолина проиграла два раза за неделю. Ранее Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open. Кроме того, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.