Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал Уханя

Известная украинская теннисистка и третья ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Ухане, Китай. Соперницей Свитолиной стала россиянка Светлана Кузнецова. Матч закончился со счетом – 6:4, 6:2. Об этом сообщает "XSport".

В первом сете теннисистки брали свои подачи, но после 2:2 Свитолина оформила два кряду брейка и повела 5:2. Россиянке удалось забрать один гейм на приеме, но затем украинка уверено подала на сет. Во второй партии Свитолина практически без сопротивления сделала три брейка и закрыла встречу с первого матч-бола.

Матч длился 1 час и 18 минут. За это время украинка 2 раза подала навылет и допустила 3 двойные ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила 5 "двойных" и сделала 2 брейка.

Таким образом, Свитолина во второй раз в карьере выходит в четвертьфинал Уханя. Лучшее достижение украинки – полуфинал в 2014 году. Отмечается, что в прошлом сезоне Свитолина остановилась во втором круге турнира.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победительница пары Ван Цян – Элисон Риск.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября Свитолина проиграла два раза за неделю.



Ранее Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open.



Кроме того, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.





