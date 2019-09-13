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13 сентября 2019, пятница, 22:57 15
Жизнь 2019-09-13T23:03:37+03:00
Українські Новини
Свитолина сдает позиции: второй проигрыш за последнюю неделю

Свитолина сдает позиции: второй проигрыш за последнюю неделю

Элина Свитолина. Фото: champion.com.ua
Элина Свитолина. Фото: champion.com.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не прошла четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу. Об этом сообщает "Сегодня".

В трех сетах Свитолина уступила француженке Кристине Младенович – 4:6, 6:4, 3:6. Кстати, вчера лучшей в истории украинской теннисистке исполнилось 25 лет.

Интересно, что в первом сете теннисистки на подаче Кристины разыграли 42 мяча. У Свитолиной было 6 брейк-пойнтов, а Младенович взяла гейм лишь с 13-й попытки.

Всего же продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Свитолиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15. У Младенович – 3 подачи навылет, 12 двойных ошибки 8 брейков.

Младенович в полуфинале встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая ранее обыграла белоруску Арину Соболенко.


Как сообщали Українські Новини, Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open.

Также Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.

Ранее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.

Тем временем Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.



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