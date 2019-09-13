Свитолина сдает позиции: второй проигрыш за последнюю неделю

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не прошла четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу. Об этом сообщает "Сегодня".\r\nВ трех сетах Свитолина уступила француженке Кристине Младенович – 4:6, 6:4, 3:6. Кстати, вчера лучшей в истории украинской теннисистке исполнилось 25 лет.\r\nИнтересно, что в первом сете теннисистки на подаче Кристины разыграли 42 мяча. У Свитолиной было 6 брейк-пойнтов, а Младенович взяла гейм лишь с 13-й попытки.\r\nВсего же продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Свитолиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15. У Младенович – 3 подачи навылет, 12 двойных ошибки 8 брейков.\r\nМладенович в полуфинале встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая ранее обыграла белоруску Арину Соболенко.Как сообщали Українські Новини, Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open.Также Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.\r\nРанее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.\r\nТем временем Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.\r\n