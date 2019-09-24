Менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду

Лише 10 тисяч осіб завантажили новий додаток "Пенсійний фонд у смартфоні" в той час, як загальна кількість пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду, складає 11,5 мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України на сторінці в соцмережі Facebook.

"Понад 10 тисяч осіб вже завантажили мобільний додаток "Пенсійний фонд", - сказано в повідомленні.

Сам додаток рекламувався через можливість оформляти "Е-пенсію" і отримувати ряд послуг без відвідування самого Пенсійного фонду. Наразі він знаходиться в тестовому режимі і може працювати з перебоями. Крім того, ряд функцій в ньому все ще недоступні і у фонді просять повідомляти про помилки програми та зауваження до її якості.

Фото: Пенсійний фонд

Як повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати для пенсії зменшився. Крім того, за рік більше за все зросла пенсія у жителів Луганської області, найменше - у жителів Закарпаття.

Тим часом Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям, а міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.