Менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду

Лише 10 тисяч осіб завантажили новий додаток "Пенсійний фонд у смартфоні" в той час, як загальна кількість пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду, складає 11,5 мільйонів.\r\nПро це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Понад 10 тисяч осіб вже завантажили мобільний додаток "Пенсійний фонд", - сказано в повідомленні.\r\nСам додаток рекламувався через можливість оформляти "Е-пенсію" і отримувати ряд послуг без відвідування самого Пенсійного фонду. Наразі він знаходиться в тестовому режимі і може працювати з перебоями. Крім того, ряд функцій в ньому все ще недоступні і у фонді просять повідомляти про помилки програми та зауваження до її якості.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФото: Пенсійний фонд\r\nЯк повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати для пенсії зменшився. Крім того, за рік більше за все зросла пенсія у жителів Луганської області, найменше - у жителів Закарпаття.\r\nТим часом Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям, а міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.