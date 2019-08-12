За год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья

В Луганской области за год больше всего выросли пенсии, на Закарпатье - меньше, при этом почти 70% пенсионеров в Украине живут на пенсию ниже средней.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отметил, что на основании анализа данных Пенсионного фонда Украины, с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 всего вырос средний размер пенсии в Луганской области - на 20%. Второе и третье места занимают Киевская и Полтавская области - 17,8% роста. Четвертое-шестое по Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях - на 17,7%. Далее расположились Житомирская - на 17,6%, Черниговская - на 17,5%, Сумская - на 17,4%, Винницкая - на 17,2%, Кировоградская - на 17,1%, Волынская, Донецкая и Тернопольская - на 17 %, Львовская и Одесская - на 16,9%, Днепропетровская - на 16,8%, Николаевская - на 16,6%, Херсонская область и Киев - на 16,4%, Ивано-Франковская - на 16,3%, Ровенская - на 16,2%, Запорожская - на 16,1%, Черновицкая - на 15,8%. А меньше всего вырос средний размер пенсии в Закарпатской области - на 15,6%. Разница в темпах роста составляет 4,4%, что не существенно, поскольку разница в росте средней зарплаты за год составляет 16%. Так больше всего выросла средняя заработная плата в Донецкой области - на 28%, а меньше, на 12%, на Закарпатье.

На 1 июля 2019 в Киеве самый высокий показатель средней пенсии 4148 грн, а на Тернопольщине низкий - 2315 грн. То есть разница составляет 1833 грн.

На начало июля текущего года средняя пенсия по стране составила 3006 грн, тогда как на начало июля прошлого года 2562 грн. За год показатель средней пенсии по стране вырос на 17,3%.

Только в семи областях, как и в прошлом году, этот показатель выше среднестатистического по стране, а именно в Киеве - 4148 грн, Донецкой области - 3950 грн, Луганской - 3651 грн, Днепропетровской - 3950 грн, Запорожье - 3193 грн, Киевской области - 3060 грн и Харьковской области - 3050 грн.

Во всех других областях средние пенсии ниже, чем средняя по стране: Полтавской - 2932 грн, Одесской - 2854 грн, Николаевской - 2796 грн, Львовской - 2733 грн, Сумской - 2708 грн, Черкасской - 2678 грн, Черниговской - 2677 грн. Кировоградской - 2656 грн, Житомирской - 2615 грн, Херсонской - 2583 грн, Ивано-Франковской - 2569 грн, Волынской - 2527 грн, Хмельницкой - 2519 грн, Винницкой - 2517 грн, Ровенской - 2513 грн, Черновицкой - 2386 грн, Закарпатской - 2384 грн и Тернопольской - 2315 грн.

Как сообщали Українські Новини, ПФ начал финансирование пенсий и субсидий за август.

С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.