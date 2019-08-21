Выплату пенсий переселенцам урегулировал Кабмин

Кабинет Министров урегулировал выплату пенсий переселенцам с учетом решения суда об отмене верификации места проживания в то время, как Президент Владимир Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

В частности Кабмин предусмотрел, что пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц, в том числе тех, кто отказался от справки о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо, проводится территориальными органами Пенсионного фонда по принципу экстерриториальности независимо от дальнейших изменений места проживания.

Место проживания переселенца устанавливается ПФ самостоятельно на основании сведений, внесенных в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, что не требует дополнительных обращений этих лиц.

В случае поступления в ПФ информации от правоохранителей, других госорганов и местного самоуправления, дающей основания считать, что лицо вернулось в покинутое место постоянного проживания или предоставило заведомо недостоверные сведения для назначения (восстановления, продолжения выплаты) пенсии, выплата пенсии продолжается после личного обращения лица и прохождения идентификации.

ПФ и его территориальные органы имеют право обращаться к правоохранителям, другим госорганам и органам местного самоуправления с целью подтверждения или опровержения информации о возвращении лица в покинутое место проживания или поданных документов.

Отмечается, что суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином.

Как сообщали Українськi Новини, Союз по правам человека заявлял, что проверки вынужденных переселенцев по месту регистрации отменили.

Тем временем переселенцы в Украине получают меньше 2,5 тыс. гривен в месяц.