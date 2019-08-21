Выплату пенсий переселенцам урегулировал Кабмин

Кабинет Министров урегулировал выплату пенсий переселенцам с учетом решения суда об отмене верификации места проживания в то время, как Президент Владимир Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают.\r\nСоответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.\r\nВ частности Кабмин предусмотрел, что пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц, в том числе тех, кто отказался от справки о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо, проводится территориальными органами Пенсионного фонда по принципу экстерриториальности независимо от дальнейших изменений места проживания.\r\nМесто проживания переселенца устанавливается ПФ самостоятельно на основании сведений, внесенных в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, что не требует дополнительных обращений этих лиц.\r\nВ случае поступления в ПФ информации от правоохранителей, других госорганов и местного самоуправления, дающей основания считать, что лицо вернулось в покинутое место постоянного проживания или предоставило заведомо недостоверные сведения для назначения (восстановления, продолжения выплаты) пенсии, выплата пенсии продолжается после личного обращения лица и прохождения идентификации.\r\nПФ и его территориальные органы имеют право обращаться к правоохранителям, другим госорганам и органам местного самоуправления с целью подтверждения или опровержения информации о возвращении лица в покинутое место проживания или поданных документов.\r\nОтмечается, что суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Союз по правам человека заявлял, что проверки вынужденных переселенцев по месту регистрации отменили.\r\nТем временем переселенцы в Украине получают меньше 2,5 тыс. гривен в месяц.