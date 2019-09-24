підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 09:40 22
Економіка 2019-09-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України 2,7% в 2019

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України 2,7% в 2019

Світовий банк. Фото: aksam.com.tr
Світовий банк. Фото: aksam.com.tr

Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році. Про це йдеться в Global economic prospects, передають Українські Новини.

При цьому зростання економіки на 2020 рік збережено на рівні 3,4%, а на 2021 рік – підвищений на 0,1 п. п. до 3,8%. Очікується, що зростання економіки буде помірним протягом прогнозованого горизонту, як у Східній Європі, так і в Центральній Азії.

Темпи майбутнього зростання в обох субрегіонах залежать від успішної реалізації структурних реформ, спрямованих на поліпшення ділового середовища, досягнення прийнятного рівня заборгованості і реструктуризацію державних підприємств (Білорусь, Киргизька Республіка, Молдова, Україна, Узбекистан).СБ зазначає, що скасування структурних реформ залишається ризиком у багатьох країнах, особливо у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Туреччини та України. Відновлення конфлікту в Сирійській Арабській Республіці або Україні може викликати нові санкції.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. За оцінкою експертів, період 2019-2022 років буде найбільш значущим внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки. Серед ризиків названі: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактора трудової міграції.

Ріст ВВП в I кварталі відповідав оцінкою НБУ, однак Мінекономіки нарахувало менший зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ. Тим часом, у квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Більше новин про: ВВП зростання ВВП

Архів
Новини
Більше 7 млн абонентів Київстар скористалось 4G-інтернетом 11:09 Прес-реліз
Закарпатська прокуратура потребує змін і нових, некорумпованих очільників, - активісти 11:08 Документ
Затримання бойовика ДНР в Дружківці. Фото: прес-центр СБУ
Заблокував і роззброїв українських військових: бойовик з позивним "Комбат" відбувся м'яким вироком 11:03
У Київській МАН з'явилася секція кібербезпеки 10:56
В 1-му півріччі "Нафтогаз" в 2 рази збільшив прибуток 10:49
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
Китай гарантує "Мотор Січі" $500 млн на рік, — "Голос Запорожья" 16:09
більше новин
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
У Авакова не змогли порахувати, скільки нагородної зброї було роздано в цьому році 07:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok