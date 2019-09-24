Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України 2,7% в 2019

Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році. Про це йдеться в Global economic prospects, передають Українські Новини.

При цьому зростання економіки на 2020 рік збережено на рівні 3,4%, а на 2021 рік – підвищений на 0,1 п. п. до 3,8%. Очікується, що зростання економіки буде помірним протягом прогнозованого горизонту, як у Східній Європі, так і в Центральній Азії.

Темпи майбутнього зростання в обох субрегіонах залежать від успішної реалізації структурних реформ, спрямованих на поліпшення ділового середовища, досягнення прийнятного рівня заборгованості і реструктуризацію державних підприємств (Білорусь, Киргизька Республіка, Молдова, Україна, Узбекистан).СБ зазначає, що скасування структурних реформ залишається ризиком у багатьох країнах, особливо у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Туреччини та України. Відновлення конфлікту в Сирійській Арабській Республіці або Україні може викликати нові санкції.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. За оцінкою експертів, період 2019-2022 років буде найбільш значущим внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки. Серед ризиків названі: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактора трудової міграції.

Ріст ВВП в I кварталі відповідав оцінкою НБУ, однак Мінекономіки нарахувало менший зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ. Тим часом, у квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.