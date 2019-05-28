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28 мая 2019, вторник, 13:55 869
Экономика 2019-05-28T14:00:48+03:00
Українські Новини
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019

Экспертами также ожидается рост потребительских цен. Фото: pixabay.com
Экспертами также ожидается рост потребительских цен. Фото: pixabay.com

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

Эксперты государственного и негосударственного сектора экоомики, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 - на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%.

В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу экспертами также ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6 % - в 2022 году.

В свою очередь, согласно оценкам молодежи, принимавшей участие в дискуссии, рост потребительских цен ожидается на уровне 10,7% в 2019 году, 9,7% в 2020 году, 9,8% в 2021 году и 8% в 2022 году.

По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки.

Среди рисков названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов, как и в предыдущих опросах, остались следующие: усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Как сообщали Українські Новини, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.

Тем временем, Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.

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