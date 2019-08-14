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14 августа 2019, среда, 18:52 52
Экономика 2019-08-14T18:52:13+03:00
Українські Новини
За три месяца ВВП увеличился на 4,6%

За три месяца ВВП увеличился на 4,6%

ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

В апреле-июне 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 1-м кварталом 2018 года ВВП увеличился на 1,6% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли. По оценке экспертов, период 2019-2022 годов будет наиболее значимым внутренними рисками для украинской экономики, которые были предложены для рассмотрения и оценки. Среди рисков названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, усиление фактора трудовой миграции.

Также рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ, однако Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.

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