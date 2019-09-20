підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 10:59 8
Судова влада 2019-09-20T14:30:04+03:00
Українські Новини
Терориста, який погрожував підірвати міст Метро, просить заарештувати прокуратура

Терориста, який погрожував підірвати міст Метро, просить заарештувати прокуратура

Міст Метро. Скріншот: відео/Iaroslav Trakalo
Міст Метро. Скріншот: відео/Iaroslav Trakalo

Прокуратура просить Дніпровський районний суд Києва заарештувати колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві після того, як соцмережі обурилися, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче його відпустити.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Дніпровський районний суд Києва повідомляє, що 20 вересня 2019 в суд надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою... щодо Белька А. Н.", - сказано в ньому.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Розгляд клопотання прокуратури призначено на 14:00 у п'ятницю, 20 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. В поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного.

Тим часом терорист, який погрожував підірвати київський міст Метро, розповів де купує наркотики і про свою подвійну судимість.

Більше новин про: Прокуратура Міст Метро Тероризм Загроза теракту стрілянина на мосту Метро

Архів
Новини
Платформа Бойка хоче, щоб Рада прийняла закон "Про опозицію" 13:51
Українські перевізники переплатили за міжнародні дозволи в 2016-2018 роках понад 20 млн гривень, – ЗМІ 13:31
Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота 13:28 Карта
Рада призначила Штучного керівником апарату парламенту 13:20
Нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні 13:03
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві 18:02
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok