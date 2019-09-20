Терориста, який погрожував підірвати міст Метро, просить заарештувати прокуратура

Прокуратура просить Дніпровський районний суд Києва заарештувати колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві після того, як соцмережі обурилися, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче його відпустити

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Дніпровський районний суд Києва повідомляє, що 20 вересня 2019 в суд надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою... щодо Белька А. Н.", - сказано в ньому.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Розгляд клопотання прокуратури призначено на 14:00 у п'ятницю, 20 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. В поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного.

Тим часом терорист, який погрожував підірвати київський міст Метро, розповів де купує наркотики і про свою подвійну судимість.