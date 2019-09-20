Терориста, який погрожував підірвати міст Метро, просить заарештувати прокуратура

Прокуратура просить Дніпровський районний суд Києва заарештувати колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві після того, як соцмережі обурилися, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче його відпустити.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Дніпровський районний суд Києва повідомляє, що 20 вересня 2019 в суд надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою... щодо Белька А. Н.", - сказано в ньому.\r\nЕксвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЙому загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Розгляд клопотання прокуратури призначено на 14:00 у п'ятницю, 20 вересня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. В поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги.\r\nМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного.\r\nТим часом терорист, який погрожував підірвати київський міст Метро, розповів де купує наркотики і про свою подвійну судимість.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n