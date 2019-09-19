Соцсети возмутились, что Аваков отпускает наркомана-террориста, грозившего взорвать мост в Киеве

После обращения министра внутренних дел Арсена Авакова в суд с просьбой отдать ему на поруки бывшего военного Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, пользователи социальных сетей раскритиковали министра.

"Это пи&&&, товарищи. Неадекватный наркоман, хотел взорвать мост в Киеве. Но у него такая печальная история жизни, а давайте его отпустим на поруки????? Это что вообще? Совсем уже с ума сошли????" - написала Олеся Медведева.

"Как мило, Аваков будет помогать лечить наркомана. Как он в армию попал радистом? Кто с ним контракт заключал?", - задается вопросами Клым Браткивский.

"А Аваков уже призывает "понять и простить" "Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта... Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, ребят, проводившего вчерашнее задержание. Мы так решили!"" - написал Денис Гороховський.

"А если б этот Белько все тоже самое сделал возле дома, а ещё лучше - пробравшись на участок перед домом Авакова, тогда г-н Аваков тоже бы «ходатайствовал чтоб понять и простить»? А вот и нет! Порвали бы этого гопника, как Тузик грелку. А простыми людьми рисковать можно, их же много", - отметила Оксана Кирсенко.

"Человек захватил мост, угрожала его взорвать, стреляла по полицейскому коптеру, был вызван спецназ и БТР. Вся столица на ушах. А теперь министр решил, что берет стрелка на поруки и будут просить минимальное наказание", - пишет Андрей Павловский.

Но есть и те, кто призвал не критиковать Белько и отнестись к его состоянию и обстоятельствам с пониманием.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября мужчина открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем провели спецоперацию. Им оказался 42-летний сержант-контрактник Алексей Белько, который числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного Белько подозревают лишь в хулиганстве.