Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о своем намерении взять на поруки и обратиться в суд с ходотайством о минимальном наказании для дважды судимого инъекционного наркомана, бывшего страшего сержанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Белько, угрожавшего вчера, 18 сентября, подорвать мост Метро в Киеве.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это правда... Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки... Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... правда и это... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание. Мы так решили!" - написал министр внутренних дел.

Также Аваков опубликовал видеозапись допроса задержанного Белько сотрудниками Национальной полиции Украины.

"Нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, потому что мне не давали спать 6 суток", - сказал задержанный в ходе допроса в отделении Нацполиции.

О своем неоднократном привлечении ранее к уголовной ответственности Белько сообщил: "Это были ошибки молодости ... За наркотик один (раз) - канабис. Я его (наркотик) не употреблял, я возил человека, который занимался распространением (наркотиков) ... Первый срок был за то, что заступился за женщину, второй - за то, что "поднял" телефон у спящего юноши".

Также Белько уточнил, что "начали происходить интересные вещи и мне приходилось жить на улице. Потому что непонятные клоунады начали происходить ночью, лишающие меня сна - постукивания в окно, хороводы какие-то, открывания дверей в машине, включания света. Я выбегал, потерял сон. 6 дней я не спал, употреблял наркотики, чтобы не сбить никого в городе. На мост выехал чтобы никому не навредить".

Кроме того, в ходе допроса бывший старший сержант ВСУ заявил, что "не собирался ничего взрывать, потому что взрывать было нечего". "В машине находились мои личные вещи, документы, 2 зарегистрированные единицы (огнестрельного) оружия - помповое ружье Hatsan и самозарядный карабин Симонова (СКС)", - уточнил он.

На видеозаписи допроса зафиксировано признание бывшего военнослужащего ВСУ, что он употреблял наркотический препарат "Налбуфин" (опиоидный анальгетик) ... (который приобретал) в городе Киеве". "Употреблял, чтобы опять же иметь доступ к своим мозгам. Чтобы они были ясными, чтобы не навредить людям", - признался Белько.

Ранее Нацполиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября в Киеве неизвестный перекрыл мост Метро и начал угрожать людям. Позже он открыл огонь из неизвестного огнестрельного оружия. Однако правоохранители провели спецоперацию, в результате которой задержали злоумышленника. Также у него изъяли огнестрельное оружие.

Кроме того, угрожавшему взорвать мост мужчине будет оказана психологическая помощь.