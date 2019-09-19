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19 сентября 2019, четверг, 15:26 76
Политика 2019-09-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Аваков просит суд отдать ему на поруки экс-военного, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

Аваков просит суд отдать ему на поруки экс-военного, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

Экс-военный на мосту Метро. Фото: МВД
Экс-военный на мосту Метро. Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит суд отдать ему на поруки бывшего военного Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - отметил министр.

Аваков написал, что о взятии на поруки также будет просить суд начальник спецназа КОРД.

Глава МВД также подчеркнул, что Белько совершил преступление под действием наркотиков.

Аваков также обнародовал видео допроса подозреваемого.

В ходе допроса Белько заявляет, что пошел на преступление по личным мотивам.

Он также сообщил, что уже был дважды судим.

Белько заявил, что за ним длительное время велось наружное наблюдение.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли 6 станций метро из-за мужчины, который угрожал подорвать мост Метро. Люди несколько часов не могли уехать домой.

Полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем провели спецоперацию.

42-летний сержант-контрактник Алексей Белько и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. 

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