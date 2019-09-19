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19 сентября 2019, четверг, 15:25 73
Силовые структуры 2019-09-19T15:25:58+03:00
Українські Новини
Угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного подозревают лишь в хулиганстве

Угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного подозревают лишь в хулиганстве

Мост Метро. Скриншот youtube/shkiperbest
Мост Метро. Скриншот youtube/shkiperbest

Полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом на брифинге сказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.

"Обвинение в подготовке теракта ему предъявляться не будет", - заявил он.

По его словам, Белько будет вручено только подозрение по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании) Уголовного кодекса.

Крищенко отметил, что с задержанным проведены следственные действия и обыски в его доме.

"Проведены обыски, ничего не найдено. Я имею в виду криминального", - заявил полицейских.

Крищенко сказал, что изъятое у Белько оружие было зарегистрировано, а взрывчатки у подозреваемого не найдено.

Министр по делам ветеранов Оксана Гаврилюк заявила, что ветеран АТО раскаивается в своем поступке.

По ее словам, Белько не имел намерения взорвать мост.

Министр отметила, что его поступок вызван проблемами в личной жизни и, возможно, психологическими проблемами.

Как сообщали Українськi Новини, в полиции показали видео, как захватили мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.

Кроме того, угрожавшему взорвать мост мужчине будет оказана психологическая помощь.

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