Угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного подозревают лишь в хулиганстве

Полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.\r\nОб этом на брифинге сказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, передают Українськi Новини.\r\n"Обвинение в подготовке теракта ему предъявляться не будет", - заявил он.\r\nПо его словам, Белько будет вручено только подозрение по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании) Уголовного кодекса.\r\nКрищенко отметил, что с задержанным проведены следственные действия и обыски в его доме.\r\n"Проведены обыски, ничего не найдено. Я имею в виду криминального", - заявил полицейских.\r\nКрищенко сказал, что изъятое у Белько оружие было зарегистрировано, а взрывчатки у подозреваемого не найдено.\r\nМинистр по делам ветеранов Оксана Гаврилюк заявила, что ветеран АТО раскаивается в своем поступке.\r\nПо ее словам, Белько не имел намерения взорвать мост.\r\nМинистр отметила, что его поступок вызван проблемами в личной жизни и, возможно, психологическими проблемами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в полиции показали видео, как захватили мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.\r\nКроме того, угрожавшему взорвать мост мужчине будет оказана психологическая помощь.