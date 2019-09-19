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19 сентября 2019, четверг, 16:16 470
Силовые структуры 2019-09-19T16:25:35+03:00
Українські Новини
Психологическая драма: в полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требован

Психологическая драма: в полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отрицает наличие политических требований у экс-военного Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро. 

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"С ним разговаривали и психологи, наши переговорщики, несколько раз я пытался вступать с ним в диалог. Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка – он так требовал... Это такой у него был надрыв, психологическая драма", - заявил Крищенко.

Он допускает, что Белько в момент преступления был под действием наркотических веществ.

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина требовал от руководителей государства прекратить капитуляции на донбасском фронте.

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