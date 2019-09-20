Вакарчук прийшов на засідання Ради в день свого концерту в Мінську

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук прийшов на засідання парламенту в п'ятницю, день свого концерту в Мінську (Білорусь).\r\nПро це повідомляє кореспондент Українські Новини з місця події.\r\nСтаном на 10:00 під час відкриття засідання Вакарчук перебуває у залі засідання. Також депутат виступав з трибуни після реєстрації.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ четвер Вакарчук заявив, що має намір відвідати засідання парламенту і дати концерт у Мінську (Білорусь) у п'ятницю, 20 вересня. Концерт починається о 20:00.\r\nСвятослав Вакарчук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, якщо засідання Ради завтра затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську. Також на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.\r\nРаніше Вакарчук запропонував створити в Раді вже існуючий комітет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, перед першим робочим днем у Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК. Також Портнов опублікував відео, як Вакарчук у 2015 веселив у Монако московських гостей.\r\nТим часом партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію понад 100 млн гривень.