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20 вересня 2019, пʼятниця, 10:36 19
Верховна Рада і партії 2019-09-20T11:30:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук прийшов на засідання Ради в день свого концерту в Мінську

Вакарчук прийшов на засідання Ради в день свого концерту в Мінську

Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук прийшов на засідання парламенту в п'ятницю, день свого концерту в Мінську (Білорусь).

Про це повідомляє кореспондент Українські Новини з місця події.

Станом на 10:00 під час відкриття засідання Вакарчук перебуває у залі засідання. Також депутат виступав з трибуни після реєстрації.

У четвер Вакарчук заявив, що має намір відвідати засідання парламенту і дати концерт у Мінську (Білорусь) у п'ятницю, 20 вересня. Концерт починається о 20:00.

Святослав Вакарчук.Святослав Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, якщо засідання Ради завтра затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську. Також на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

Раніше Вакарчук запропонував створити в Раді вже існуючий комітет.

Крім того, перед першим робочим днем у Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК. Також Портнов опублікував відео, як Вакарчук у 2015 веселив у Монако московських гостей.

Тим часом партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію понад 100 млн гривень.

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