Партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен

Политическая партия "Голос", которой Зеленский предложил формировать коалицию со "Слугой народа", потратила на избирательную кампанию на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, 105,6 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете партии на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИКа) за период с 19 июня по 31 июля 2019 года, передают Українські Новини.

Около 80 млн гривен избирательного фонда партия израсходовала на покупку эфирного времени на телеканалах и радио.

При этом из них от партии по 24,3 млн гривен получили телеканалы "1+1" и "Украина", 14 млн гривен – телеканал "СТБ", около 9 млн гривен - "Интер", 4,7 млн гривен – Новый канал, 1,5 млн гривен – "24 канал", 79,8% которого владеет жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садовая, 286,5 тыс. гривен – "UA: Первый" и 5 879 гривен - "Нежинское телевидение".

Также около 10,5 млн гривен средств партия израсходовала на размещение политической рекламы на внешних носителях.

Кроме этого, на рекламу в сети интернет (социальные сети) "Голос" потратил около 6,2 млн гривен.

2,2 млн гривен получила Валентина Куранда (физическое лицо предприниматель - ФЛП) и 4 млн гривен – Евгений Коваль (ФЛП).

При этом, согласно данным страницы партии в социальной сети Facebook, за предвыборный период партия израсходовала на рекламу страницы 244,2 тыс. долларов или на данный момент 6,2 млн гривен, без указания источника финансирования.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.

Тем временем "Голос" не намерен формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.