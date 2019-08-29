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29 августа 2019, четверг, 08:44 857
Политика 2019-08-29T08:44:24+03:00
Українські Новини
Перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК: появилось видео

Перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК: появилось видео

В сети появилось видео, на котором лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступает на сцене во время юбилея группы ТНМК, в то время как завтра у него должен быть первый рабочий день новой Рады.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook журналист Ольга Волкова. 

"Если шо, то ему завтра на работу к 9 - напомните об этом кто-нибудь из слушателей.

P.S. Святослав Вакарчук на юбилее группы ТНМК", - написала она. 

Как сообщали Українські Новини, "Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы.

А также партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.

"Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.

Тем временем "Голос" не намерен формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.

Больше новостей о: Выступление Святослав Вакарчук партия "Голос"

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