Перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК: появилось видео

В сети появилось видео, на котором лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступает на сцене во время юбилея группы ТНМК, в то время как завтра у него должен быть первый рабочий день новой Рады.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook журналист Ольга Волкова.

"Если шо, то ему завтра на работу к 9 - напомните об этом кто-нибудь из слушателей.

P.S. Святослав Вакарчук на юбилее группы ТНМК", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы.

А также партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.

"Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.

Тем временем "Голос" не намерен формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.