Перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК: появилось видео

В сети появилось видео, на котором лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступает на сцене во время юбилея группы ТНМК, в то время как завтра у него должен быть первый рабочий день новой Рады.\r\nВидео опубликовала на своей странице в Facebook журналист Ольга Волкова. \r\n"Если шо, то ему завтра на работу к 9 - напомните об этом кто-нибудь из слушателей.P.S. Святослав Вакарчук на юбилее группы ТНМК", - написала она. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы.\r\nА также партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.\r\n"Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.\r\nТем временем "Голос" не намерен формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.