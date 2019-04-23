На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ

Фронтмен группы "Океан Эльзы" предложил провести "демократический" концерт "Океан не молчит" на поляне Национального выставочного центра в День Киева, 26 мая.

Об этом Вакарчук сказал в видеообращении, опубликованном на странице "Океан Эльзы в соцсети Facebook.

"Я сейчас нахожусь в прекрасном весеннем парке Национального экспоцентра, более известного под старым названием ВДНХ, на большой красивой поляне. Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая, так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны. Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея. Я хочу спросить, что думаете вы? Кстати, этот вопрос и к нашим поклонникам, и к музыкантам группы "Океан Эльзы". Они тоже еще не знают об этой идее. Если все за, то давайте возьмем и сделаем", - сказал музыкант.

Также Вакарчук предложил назвать концерт "Океан не молчит" и призвал сторонников также не молчать.

"Океан не молчит - не молчите и вы", - призвал он.

Напомним, ране Вакарчук призвал не обращать внимания на избирательный цирк и голосовать за содержание.

Также флешмоб Вакарчука против Зеленского поддержали звезды и обычные пользователи соцсетей.

Тем временем Зеленский заявил, что был готов поддержать Вакарчука на выборах Президента.