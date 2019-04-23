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23 апреля 2019, вторник, 14:23 383
Шоу-бизнес 2019-04-23T14:26:01+03:00
Українські Новини
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ

На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ

Фронтмен группы "Океан Эльзы" предложил провести "демократический" концерт "Океан не молчит" на поляне Национального выставочного центра в День Киева, 26 мая.

Об этом Вакарчук сказал в видеообращении, опубликованном на странице "Океан Эльзы в соцсети Facebook.

"Я сейчас нахожусь в прекрасном весеннем парке Национального экспоцентра, более известного под старым названием ВДНХ, на большой красивой поляне. Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая, так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны. Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея. Я хочу спросить, что думаете вы? Кстати, этот вопрос и к нашим поклонникам, и к музыкантам группы "Океан Эльзы". Они тоже еще не знают об этой идее. Если все за, то давайте возьмем и сделаем", - сказал музыкант.

Также Вакарчук предложил назвать концерт "Океан не молчит" и призвал сторонников также не молчать.

"Океан не молчит - не молчите и вы", - призвал он.

Напомним, ране Вакарчук призвал не обращать внимания на избирательный цирк и голосовать за содержание.

Также флешмоб Вакарчука против Зеленского поддержали звезды и обычные пользователи соцсетей.

Тем временем Зеленский заявил, что был готов поддержать Вакарчука на выборах Президента.

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На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
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