Если заседание Рады завтра затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук намерен посетить заседание парламента и дать концерт в Минске (Беларусь) в пятницу, 20 сентября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил руководитель пресс-службы партии "Голос" Ярема Дух.\r\n"Мы от своих обещаний не отказываемся. Если концерт назначен, то он будет", - сказал Дух.\r\nСам Вакарчук уверил агентство, что намерен присутствовать на заседании.\r\nПресс-секретарь отметил, что в случае проведения заседания до 18:00 и позднее парламентарий покинет заседание, чтобы успеть на концерт.\r\nВ пятницу пройдет заседание Рады, но в графике не указывается, будет ли оно коротким до 14:00 или полным.\r\nВ то же время в 20:00 в Минске начинается концерт Вакарчука.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ. \r\nА перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК. \r\nРанее стало известно, что партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.