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19 сентября 2019, четверг, 18:14 464
Верховная Рада и партии 2019-09-19T18:15:01+03:00
Українські Новини
Если заседание Рады завтра затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске

Если заседание Рады завтра затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук намерен посетить заседание парламента и дать концерт в Минске (Беларусь) в пятницу, 20 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель пресс-службы партии "Голос" Ярема Дух.

"Мы от своих обещаний не отказываемся. Если концерт назначен, то он будет", - сказал Дух.

Сам Вакарчук уверил агентство, что намерен присутствовать на заседании.

Пресс-секретарь отметил, что в случае проведения заседания до 18:00 и позднее парламентарий покинет заседание, чтобы успеть на концерт.

В пятницу пройдет заседание Рады, но в графике не указывается, будет ли оно коротким до 14:00 или полным.

В то же время в 20:00 в Минске начинается концерт Вакарчука.

Как сообщали Українськi Новини, на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

А перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК

Ранее стало известно, что партия Вакарчука потратила на избирательную кампанию больше 100 млн гривен.

Больше новостей о: Концерт Святослав Вакарчук партия "Голос"

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