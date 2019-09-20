Сегодня Вакарчук после заседания Рады выступит в Минске

Сегодня, 20 сентября, депутат Верховной Рады от фракции "Голос", известный украинский певец Святослав Вакарчук даст концерт в Минске (Беларусь). Об этом Українським Новинам сообщил руководитель пресс-службы партии "Голос" Ярема Дух.\r\nТак, Дух сообщил, что концерт в Минске запланирован на 20:00.\r\nПо данным руководителя пресс-службы партии Вакарчука, артист в этот же день намерен посетить заседание Верховной Рады.\r\n"Мы от своих обещаний не отказываемся. Если концерт назначен, то он будет", - сказал Дух.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже сам Вакарчук уверял агентство, что собирается прийти на заседание. \r\nКак рассказал пресс-секретарь, если заседание парламента затянется до 18 и позднее, Вакарчуку придется покинуть заседание, чтобы успеть на концерт.\r\nОтметим, что в графике Рады на 20 сентября не указано, будет заседание сегодня коротким или полным.\r\nКак сообщали Українські Новини, на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК.