Сегодня Вакарчук после заседания Рады выступит в Минске

Сегодня, 20 сентября, депутат Верховной Рады от фракции "Голос", известный украинский певец Святослав Вакарчук даст концерт в Минске (Беларусь). Об этом Українським Новинам сообщил руководитель пресс-службы партии "Голос" Ярема Дух.

Так, Дух сообщил, что концерт в Минске запланирован на 20:00.

По данным руководителя пресс-службы партии Вакарчука, артист в этот же день намерен посетить заседание Верховной Рады.

"Мы от своих обещаний не отказываемся. Если концерт назначен, то он будет", - сказал Дух.

Также сам Вакарчук уверял агентство, что собирается прийти на заседание.

Как рассказал пресс-секретарь, если заседание парламента затянется до 18 и позднее, Вакарчуку придется покинуть заседание, чтобы успеть на концерт.

Отметим, что в графике Рады на 20 сентября не указано, будет заседание сегодня коротким или полным.

Как сообщали Українські Новини, на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

Также перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК.