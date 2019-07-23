Вакарчук предложил создать в Раде уже существующий комитет, - Геращенко

Лидер партии "Голос", которая проходит в Верховную Раду, Святослав Вакарчук заявил, что хочет создать IT-комитет при новом парламенте, однако первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко обратила внимание Вакарчука на то, что такой комитет уже существует.

Об этом Геращенко написала на своей странице в соцсети Facebook.

"При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует и достаточно хорошо работал прошлую каденцию. Называется "комитет информатизации и связи". Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере IT", - написала Геращенко.

Также она отметила, что перечень комитетов Верховной Рады можно найти на сайте Верховной Рады.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера. Также Вакарчук заявил, что первым его шагом в Раде будет законопроект о СМИ.

Тем временем Зеленский предложил "Голосу" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.