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18 вересня 2019, середа, 09:49 16
Політика 2019-09-18T12:45:04+03:00
Українські Новини
Гонтарєва засмутилася через те, що Порошенко не подзвонив і навіть не відправив їй sms-ку після підпалу будинк

Гонтарєва засмутилася через те, що Порошенко не подзвонив і навіть не відправив їй sms-ку після підпалу будинку

Валерія Гонтарєва. Фото: НВ
Валерія Гонтарєва. Фото: НВ

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва зараз не спілкується з екс-президентом Петром Порошенко, після підпалу її будинку він не написав їй навіть sms-повідомлення. Про це Гонтарєва розповіла в інтерв'ю Lb.ua.

"Я звільнилася 10 травня 2017 року, повернулася з відпустки у вересні, прийшла в АП з єдиним питанням: "Коли мене звільнять?". Сказали, що ось-ось. Дотягли до весни. Ну, ви знаєте... З того моменту, жодного разу його не бачила. Більше того, скажу чесно: зараз, коли зі мною трапилася трагедія, він мені навіть sms-ку не написав", - сказала Гонтарєва.

Втім, вона додала, що вдячна за те, що партія Порошенка "Євросолідарність" зробила публічну заяву про необхідність швидкого розслідування даного інциденту.

"За заяву я вдячна. За кожне слово. Кожному, хто сказав хоч слово. Тому що просто знищувати людини, як знищують мене, палити напалмом будинку..." - розповіла Валерія Гонтарєва.

Раніше Українські Новини публікували фото будинки Гонтарєвої після пожежі.

Так поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтарєвої могли підпалити за її ж замовлення.

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

Тим часом Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні. У США сподіваються, що Україна швидко покарає замовників підпалу будинку Гонтарєвої. Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтарєвої.

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