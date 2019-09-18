Генпрокурор Рябошапка скликав слідчих і прокурорів на термінову нараду з дому Гонтарєвої

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сьогодні, 18 вересня, проведе спільну нараду прокурорів і слідчих з метою швидкого та ефективного розслідування обставин пожежі, що сталася в будинку екс-голови Нацбанку України Валерії Гонтарєвої. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

За фактом умисного знищення майна порушено кримінальне провадження, яке контролює ГПУ. На даний момент під керівництвом прокуратури поліція проводить невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій по справі.

Як повідомляли Українські Новини, поліція не виключає версію підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої під Києвом за її замовленням.

Раніше Українські Новини публікували фото будинки Гонтарєвої після пожежі.

поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтарєвої могли підпалити за її ж замовлення.

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

Тим часом Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні. У США сподіваються, що Україна швидко покарає замовників підпалу будинку Гонтарєвої. Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтарєвої.