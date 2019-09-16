Кабмін запропонував збільшити фінансування Антикорупційного суду на 55,5 млн гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити в 2020 році фінансування Вищого антикорупційного суду, що розпочав роботу, на 17,4% з 318,1 млн гривень до 373,6 млн гривень порівняно з 2019 роком.\r\nПро це йдеться в законопроєкті №2000 про державний бюджет на 2020 рік, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.\r\nНа фінансування Антикорупційного суду в 2020 році пропонується виділити 373 648,4 тис гривень.\r\nУ 2019 державний бюджет передбачав виділення 318 130 000 гривень на фінансування Вищого антикорупційного суду, тобто різниця становить 55,5 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ремонт і облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень. Також Антикорупційному суду дозволять розглядати виключно справи НАБУ і САП.\r\nКрім того, Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи.\r\nТим часом САП передала в Антикорупційний суду першу справу. В неділю Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020.