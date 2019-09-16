Кабмін запропонував збільшити фінансування Антикорупційного суду на 55,5 млн гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити в 2020 році фінансування Вищого антикорупційного суду, що розпочав роботу, на 17,4% з 318,1 млн гривень до 373,6 млн гривень порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться в законопроєкті №2000 про державний бюджет на 2020 рік, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

На фінансування Антикорупційного суду в 2020 році пропонується виділити 373 648,4 тис гривень.

У 2019 державний бюджет передбачав виділення 318 130 000 гривень на фінансування Вищого антикорупційного суду, тобто різниця становить 55,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ремонт і облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень. Також Антикорупційному суду дозволять розглядати виключно справи НАБУ і САП.

Крім того, Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи.

Тим часом САП передала в Антикорупційний суду першу справу. В неділю Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020.