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16 вересня 2019, понеділок, 14:41 9
Кабмін 2019-09-16T15:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін запропонував збільшити фінансування Антикорупційного суду на 55,5 млн гривень

Кабмін запропонував збільшити фінансування Антикорупційного суду на 55,5 млн гривень

Антикорупційний суд.
Антикорупційний суд.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити в 2020 році фінансування Вищого антикорупційного суду, що розпочав роботу, на 17,4% з 318,1 млн гривень до 373,6 млн гривень порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться в законопроєкті №2000 про державний бюджет на 2020 рік, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

На фінансування Антикорупційного суду в 2020 році пропонується виділити 373 648,4 тис гривень.

У 2019 державний бюджет передбачав виділення 318 130 000 гривень на фінансування Вищого антикорупційного суду, тобто різниця становить 55,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ремонт і облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень. Також Антикорупційному суду дозволять розглядати виключно справи НАБУ і САП.

Крім того, Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи.

Тим часом САП передала в Антикорупційний суду першу справу. В неділю Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020.

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