Ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен

Ремонт и обустройство Высшего атикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу, обошлись в 12 млн гривен.

Об этом журналистам сказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко, передают Українськi Новини.

"Стоимость ремонта получилась... по помещениям в 5 млн гривен", - сообщил он.

Стоимость компьютерной техники - около 4 млн гривен, а оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.

Всего в 3 помещениях суда оборудованы 18 судебных залов.



Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.



Также Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС. Кроме того, Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.

Тем временем Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей.