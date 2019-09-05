Ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен

Ремонт и обустройство Высшего атикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу, обошлись в 12 млн гривен.\r\nОб этом журналистам сказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко, передают Українськi Новини.\r\n"Стоимость ремонта получилась... по помещениям в 5 млн гривен", - сообщил он.\r\nСтоимость компьютерной техники - около 4 млн гривен, а оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.\r\nВсего в 3 помещениях суда оборудованы 18 судебных залов.Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.\r\nНАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.Также Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС. Кроме того, Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.\r\nТем временем Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей.\r\n