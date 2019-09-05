подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 11:39 240
Судебная власть 2019-09-05T13:15:02+03:00
Українські Новини
Ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен

Ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен

Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд

Ремонт и обустройство Высшего атикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу, обошлись в 12 млн гривен.

Об этом журналистам сказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко,  передают Українськi Новини.

"Стоимость ремонта получилась... по помещениям в 5 млн гривен", - сообщил он.

Стоимость компьютерной техники - около 4 млн гривен, а оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.

Всего в 3 помещениях суда оборудованы 18 судебных залов.


Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

Также Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС. Кроме того, Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.

Тем временем Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей.

 

Больше новостей о: Ремонт Антикоррупционный суд Богдан Крикливенко Ремонт суда

Архив
Новости
Экс-депутату Рады от "Радикальной партии" сообщили о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области 13:12
У новой власти нет кандидатур, способных конкурировать с действующим мэром Киева на выборах, - Таран 13:04
Апелляционный суд освободил из-под стражи "экс-начальника ПВО" "ДНР" Цемаха 12:42
В НБУ прокомментировали инциденты вокруг Гонтаревой 12:40
Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа" 12:30
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
Елена Криворучкина. Фото:
"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности 16:25
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok