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06 сентября 2019, пятница, 11:15 118
Судебная власть 2019-09-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств НАБУ и САП в первый день работы

Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств НАБУ и САП в первый день работы

Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд, который 5 сентября начал свою работу, получил 14 ходатайств Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в первый день работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступило 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", - сказано в нем.

Другие подробности не указаны.

Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.


Тем временем Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента.

"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса: ты видишь, мы не можем переехать а люди за один месяц делают ремонт", - сказал Президент.

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