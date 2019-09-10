Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП

Верховного Рада намерена разрешить Высшему антикоррупционному суду рассматривать исключительно дела Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры.

За приятие законопроекта №1025 за основу проголосовали 345 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, подсудность Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

Дела, которые были внесены до начала работы суда, смогут рассматриваться только если расследование проводили НАБУ И САП.

Также со дня начала работы указанного суда все дела, которые ведут НАБУ и САП и рассматриваются в других судах, будут передаваться в Антикоррупционный суд.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Другие подробности не указаны.

Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.