подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 13:58 27
Верховная Рада и партии 2019-09-10T13:58:49+03:00
Українські Новини
Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП

Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП

Верховного Рада намерена разрешить Высшему антикоррупционному суду рассматривать исключительно дела Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры.

За приятие законопроекта №1025 за основу проголосовали 345 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, подсудность Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

Дела, которые были внесены до начала работы суда, смогут рассматриваться только если расследование проводили НАБУ И САП.

Также со дня начала работы указанного суда все дела, которые ведут НАБУ и САП и рассматриваются в других судах, будут передаваться в Антикоррупционный суд.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Другие подробности не указаны.

Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

Больше новостей о: НАБУ Антикоррупционный суд СПА

Архив
Новости
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина 14:13
Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП 13:58
У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов 13:54
В случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку 13:50
За Гройсманом надо "подчищать" вопросы коммуналки, децентрализации, "Укрзализныци" и многое другое, – Сергей Шахов 13:40
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok