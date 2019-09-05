САП передала в Антикоррупционный суд первое дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Высший антикоррупционный суд первое дело.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.\r\n"Специализированной антикоррупционной прокуратурой утвержден и направлен в Высший антикоррупционый суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.\r\nСогласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании на Британские Виргинские острова 1,258 млн долларов за работы и услуги, которые не предоставлялись.\r\nВо время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.\r\nЭто первое дело, которое передано в Антикоррупционный суд.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.\r\nНАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.Также Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС. Кроме того, Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.\r\nТем временем Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей.