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05 сентября 2019, четверг, 18:22 50
Судебная власть 2019-09-05T18:32:35+03:00
Українські Новини
САП передала в Антикоррупционный суд первое дело

САП передала в Антикоррупционный суд первое дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Высший антикоррупционный суд первое дело.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой утвержден и направлен в Высший антикоррупционый  суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Согласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании на Британские Виргинские острова 1,258 млн долларов за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Это первое дело, которое передано в Антикоррупционный суд.

Как сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.


Также Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС. Кроме того, Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.

Тем временем Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей.

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