Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020

Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Соответствующий законопроект №2000 зарегистрирован в парламенте в воскресенье, 15 сентября, передают Українськi Новини.



Сам текст документа пока отсутствует на сайте парламента.



Ранее Кабмин одобрил проект госбюджета-2020.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.



Планируется сокращение дефицита до 2,09% ВВП. В проекте бюджета также запланировано увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.



По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу гривны 28,2 UAH/USD.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.



Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.





