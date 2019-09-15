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15 сентября 2019, воскресенье, 18:15 35
Кабмин 2019-09-15T18:23:45+03:00
Українські Новини
Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020

Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Соответствующий законопроект №2000 зарегистрирован в парламенте в воскресенье, 15 сентября, передают Українськi Новини.

Сам текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Ранее Кабмин одобрил проект госбюджета-2020.

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.


Планируется сокращение дефицита до 2,09% ВВП. В проекте бюджета также запланировано увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу гривны 28,2 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.


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