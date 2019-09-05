Высший антикоррупционный суд начал работу.\r\nДата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года, передают Українськi Новини.\r\nСо дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.\r\nСуд, кроме того, будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).\r\nПомещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).\r\nСостав суд - 38 судей.\r\nИз них 11 работают в Апелляционной палате суде.\r\nВозглавляет учреждение судья Елена Танасевич.\r\nСогласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).\r\nСудьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.\r\nВысший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.\r\nОткрытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.\r\n\r\nНАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.\r\nПо действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.\r\nТаким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.\r\n