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16 вересня 2019, понеділок, 13:48 18 Доповнено
Економіка 2019-09-16T14:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2020 з доходами 1,08 трлн гривень і витратами 1,17 трлн гривень

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2020 з доходами 1,08 трлн гривень і витратами 1,17 трлн гривень

Бюджет Фото: Фінік
Бюджет Фото: Фінік

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти державний бюджет на 2020 рік, кожна друга гривня якого піде на обслуговування боргів, з доходами у розмірі 1079 трлн гривень і видатками в 1,170 трлн гривень.

Про це йдеться в законопроєкті №2000, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету на наступний рік визначаються на рівні 1 079,487 млрд гривень (доходи загального фонду - 962,747 млрд гривень, спецфонду - 116,740 млрд гривень), а видатки - 1 170,003 млрд гривень (загального фонду - 1 044,356 млрд гривень, спецфонду - 125,646 млрд гривень).

Граничний обсяг дефіциту держбюджету на наступний рік планується встановити на рівні 95,131 млрд гривень (загального фонду - 73,236 млрд гривень, спецфонду - 21,894 млрд гривень).

Пропонується визначити на кінець наступного року граничний розмір держборгу в сумі 2 127,687 млрд гривень і граничний розмір гарантованого боргу - 388,630 млрд гривень.

(Новина доповнена подробицями)

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд гривень.

Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) становитиме 6%, індекс цін виробників (грудень до грудня) - 8,4%.

Обсяг експорту товарів та послуг збільшиться на 7,63% і становитиме 68,2 млрд доларів, обсяг імпорту - на 8% і становитиме 81,9 млрд доларів.

Основою цього сценарію є припущення про проведення реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах уряду, і спрямованих на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Цей сценарій також передбачає поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу, Азії та Африки на тлі прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки і збереження помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду проект закону про державний бюджет на 2020 рік. Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень. Крім того, Кабмін не має наміру підвищувати податки в 2020.Тим часом, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

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