Каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов. Об этом свидетельствует проект госбюджета-2020, передают Українські Новини.\r\nДоходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.\r\nРасходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.\r\nПлатежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен. В сумме, обслуживание и погашение госдолга составит 438,1 млрд. грн\r\nПо отношению к доходам бюджета - 2020 это составляет 40,6%, а по отношению к общему фонду бюджета – 45,5%.\r\nОтмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года. Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.\r\nВ этом году расходы на обслуживание и погашение долга предусмотрены в размере 428,4 млрд грн.Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год.Также проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.Кроме того, Кабмин не намерен повышать налоги в 2020.Тем временем, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.