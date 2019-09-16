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16 сентября 2019, понедельник, 12:30 427
Экономика 2019-09-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
Каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов

Каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов. Об этом свидетельствует проект госбюджета-2020, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен. В сумме, обслуживание и погашение госдолга составит 438,1 млрд. грн

По отношению к доходам бюджета - 2020 это составляет 40,6%, а по отношению  к общему фонду бюджета – 45,5%.

Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года. Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.

В этом году расходы на обслуживание и погашение долга предусмотрены в размере 428,4 млрд грн.


Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Также проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.

Кроме того, Кабмин не намерен повышать налоги в 2020.

Тем временем, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

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