Кабмин не намерен повышать налоги в 2020

Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.



"Это правительство не имеет намерения повышать налоги", - сказал он.



По его словам, необходимо вместо повышения налогов уменьшать расходы на обслуживание госаппарата и делать его более эффективным.



"Мы очень много госсредств тратим неэффективно", - добавил премьер.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.



Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.



Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.



Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.



Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.



Также проект госбюджета на 2020 год предусматривает выделить на оборону страны 245,8 млрд гривен.



Кроме того, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.





