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15 сентября 2019, воскресенье, 17:08 34
Кабмин 2019-09-15T17:09:41+03:00
Українські Новини
Кабмин не намерен повышать налоги в 2020

Кабмин не намерен повышать налоги в 2020

Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Президента
Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Президента

Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Это правительство не имеет намерения повышать налоги", - сказал он.

По его словам, необходимо вместо повышения налогов уменьшать расходы на обслуживание госаппарата и делать его более эффективным.

"Мы очень много госсредств тратим неэффективно", - добавил премьер.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.

Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.

Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.

Также проект госбюджета на 2020 год предусматривает выделить на оборону страны 245,8 млрд гривен.

Кроме того, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.


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