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15 сентября 2019, воскресенье, 15:02 92
Кабмин 2019-09-15T15:15:26+03:00
Українські Новини
Минимальная зарплата увеличится на 550 гривен, - проект госбюджета-2020

Минимальная зарплата увеличится на 550 гривен, - проект госбюджета-2020

Кабмин. Фото: Facebook
Кабмин. Фото: Facebook

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Минимальная зарплата будет составлять 4 723 гривны", - говорится в нем.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из госбюджета в следующем году составит 172,6 млрд гривен.

Платежи по госдолгу в 2020 предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.

Минимальная заработная плата выросла на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

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Также Государственная служба по вопросам труда выявила в 2018 году 29,4 тыс. сотрудников, которым заработная плата выплачена в размере, меньшем от минимальной. 

Кроме того, согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, минимальная заработная плата выросла на 450 гривен, или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января.

Тем временем в январе безработных стало на 22 тысячи больше.

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