Минимальная зарплата увеличится на 550 гривен, - проект госбюджета-2020

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини."Минимальная зарплата будет составлять 4 723 гривны", - говорится в нем.Финансирование Пенсионного фонда Украины из госбюджета в следующем году составит 172,6 млрд гривен.Платежи по госдолгу в 2020 предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.Минимальная заработная плата выросла на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января 2019 года.Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.Ранее Левочкин заявил, что Украина самая бедная страна в Европе. Также Государственная служба по вопросам труда выявила в 2018 году 29,4 тыс. сотрудников, которым заработная плата выплачена в размере, меньшем от минимальной. Кроме того, согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, минимальная заработная плата выросла на 450 гривен, или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января.\r\nТем временем в январе безработных стало на 22 тысячи больше.