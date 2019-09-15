Минимальная зарплата увеличится на 550 гривен, - проект госбюджета-2020

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.



"Минимальная зарплата будет составлять 4 723 гривны", - говорится в нем.



Финансирование Пенсионного фонда Украины из госбюджета в следующем году составит 172,6 млрд гривен.



Платежи по госдолгу в 2020 предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.



Минимальная заработная плата выросла на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января 2019 года.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Ранее Левочкин заявил, что Украина самая бедная страна в Европе.



Также Государственная служба по вопросам труда выявила в 2018 году 29,4 тыс. сотрудников, которым заработная плата выплачена в размере, меньшем от минимальной.



Кроме того, согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, минимальная заработная плата выросла на 450 гривен, или 12,1% до 4 173 гривен с 1 января.

Тем временем в январе безработных стало на 22 тысячи больше.