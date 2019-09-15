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15 сентября 2019, воскресенье, 17:22 31
Кабмин 2019-09-15T17:44:30+03:00
Українські Новини
В проекте госбюджета на 2020 год заложено 108 млрд гривен на здравоохранение

В проекте госбюджета на 2020 год заложено 108 млрд гривен на здравоохранение

Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.


Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что данные расходы на 9,8 млрд гривен больше, чем в 2019 году.

Медицинскую субвенцию заложено в размере 14,6 млрд гривен, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медпомощи, реимбурсации стоимости лекарств предусмотрено 72,1 млрд гривен, на централизованное приобретение медикаментов и медизделий - 6,6 млрд гривен, на лечение граждан за границей - 0,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Также Кабмин не намерен повышать налоги в 2020.

Тем временем, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

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