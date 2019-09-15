В проекте госбюджета на 2020 год заложено 108 млрд гривен на здравоохранение

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.



Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.



В сообщении отмечается, что данные расходы на 9,8 млрд гривен больше, чем в 2019 году.



Медицинскую субвенцию заложено в размере 14,6 млрд гривен, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медпомощи, реимбурсации стоимости лекарств предусмотрено 72,1 млрд гривен, на централизованное приобретение медикаментов и медизделий - 6,6 млрд гривен, на лечение граждан за границей - 0,7 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.



Также Кабмин не намерен повышать налоги в 2020.



Тем временем, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.



