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16 вересня 2019, понеділок, 12:33 8
Економіка 2019-09-16T14:15:02+03:00
Українські Новини
Кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів

Кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів. Про це свідчить проект держбюджету-2020, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.

Видатки держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.

Платежі за держборгом у 2020 році передбачено: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень. В сумі, обслуговування і погашення держборгу складе 438,1 млрд. гривень

По відношенню до доходів бюджету - 2020 це становить 40,6%, а по відношенню до загального фонду бюджету – 45,5%.

Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року. Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.

У цьому році витрати на обслуговування і погашення боргу передбачені в розмірі 428,4 млрд гривень.


Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду проект закону про державний бюджет на 2020 рік.

Також проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень.

Крім того, Кабмін не має наміру підвищувати податки в 2020.

Тим часом, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

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