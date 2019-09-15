Кабмин одобрил проект госбюджета-2020

Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.



Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.



Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.



Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.



Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.



Платежи по госдолгу в 2020 году предусмотрены: обслуживание госдолга – 145,2 млрд гривен, погашение – 292,9 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, в августе государственный бюджет недовыполнен по доходам на 9%.





Ранее Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов. А министр финансов Оксана Маркарова прогнозировала своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу в текущем году.